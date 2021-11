Wie plaatste ‘gevaarlijke hekjes’ bij winkelcentrum? Gemeente staat voor raadsel

Column Jeroen zou aardig de bibbers krijgen als hij als 33-jarige burgemees­ter zou worden

Ik zat meteen even te rekenen en te denken. Wat deed ik op mijn 33ste? Dat was dus in 2006, alweer een tijdje geleden. Maar lang nadenken over de belangrijkste gebeurtenis was niet nodig. In 2006 werd immers onze dochter Merel geboren.

20 november