Wie zijn toch die daders die kicken op de vlammen van Go Sharing-scooters?

Welzijnsor­ga­ni­sa­ties Achterveld bieden ‘Welzijn op Recept’ aan

Lucas Koch is gepensioneerd huisarts in Achterveld. Na zijn veertigjarige zorgcarrière richt hij zich op het welzijnswerk in het dorp. Met gezondheidscentrum De Heelkom is bijvoorbeeld ‘Welzijn op Recept’ in het leven geroepen.

11 januari