Wijk in Amersfoort twee keer in één weekend getroffen door gewelddadige overval: ‘Kan geen toeval zijn’

Terug naar zondagnacht. Het is rond de klok van 02.30 uur als opnieuw tientallen agenten een deel van de wijk Vathorst ‘op slot’ zetten. Het hofje Paasberg staat binnen no-time vol met politie, maar de daders van de brute woningoverval? Die zijn gevlogen en dat is niet geheel verrassend in de wijk waar criminelen – door de vele doodlopende straten – vrij spel lijken te hebben.