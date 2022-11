Wijk in Baarn voor tweede keer in drie dagen (deels) zonder water, en even later ook zonder stroom

Geen stress bij hoge nood: Amersfoort is de toilet­vrien­de­lijk­ste gemeente in de regio

Amersfoort is de toiletvriendelijkste gemeente in de regio. Landelijk is dat Veere, in Zeeland. Dat blijkt uit een onderzoek dat vanwege Wereld Toilet Dag op zaterdag 19 november is uitgevoerd.

18 november