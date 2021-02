Wijkagent in Nijkerk krijgt onverwachte hulp van 5-jarige

Hoera! Deze zeldzame vogel keert na 20 jaar terug in de Eempolder, maar moet nu al vrezen voor zijn grootste vijand

13:24 De patrijs, een echte boerenlandvogel, lijkt na twintig jaar terug te komen in de Eempolder. Althans, jager Ralf van Soest (25) heeft er drie gezien bij Hoogland. Maar niet de jager of een vos is hun grootste vijand; dat is tegenwoordig de huiskat.