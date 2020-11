Wil jij iemand een ‘knuffel in de brievenbus’ geven? Helga schrijft met de hand een persoonlijk kaartje

18-jarige Amersfoor­ters krijgen voortaan post van de burgemees­ter: schrijf je in voor een huurwoning

25 november ‘Gefeliciteerd met je verjaardag, en vergeet je vooral niet in te schrijven voor een sociale huurwoning.’ Dat wordt de strekking van een brief van burgemeester Bolsius, die iedere kersverse 18-jarige Amersfoorter voortaan in de bus krijgt.