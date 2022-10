Wildwesttaferelen na inbraak: met 170 km/u door polder, verdachte springt uit auto en rent over daken

Justitie ziet af van strafzaak tegen grondver­wer­ker: is het gedoe rond de Westdijk nu éindelijk afgelopen?

Een echte Spakenburgse poetsvrouw had het niet beter kunnen doen. De Westdijk in Bunschoten, in 2016 zwaar vervuild door nieuw aangebrachte grond, is nu spic en span. ATM uit Moerdijk, de leverancier van die verwijderde, smerige grond, kan opgelucht ademhalen. Vervolging door justitie is van de baan. Hoe nu verder? Zeven vragen en antwoorden.

26 oktober