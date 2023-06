Winkeldief rent supermarkt uit, maar wordt in kraag gevat

Gemeente: vrijkomen asbest in appartemen­ten­com­plex gevolg fout sanerings­be­drijf

Dat er asbest is vrijgekomen in een flatgebouw aan de Verdiweg in Amersfoort is het gevolg van een fout van het saneringsbedrijf. Dat blijkt uit een brief die de gemeente huis-aan-huis heeft verspreid om bewoners op de hoogte te brengen.