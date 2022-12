Winkeliers in Amersfoort doen deuren dicht, maar zijn wél open (om energie te besparen)

Geen buurtbus meer tussen Eemnes en Tergooi Blaricum, maar wel sneller naar ziekenhuis Amersfoort

De buurtbusverbinding tussen Eemnes en Tergooi ziekenhuis in Blaricum vervalt op 12 december, omdat het ziekenhuis in het voorjaar van 2023 gaat sluiten. De busreis vanuit Eemnes, Baarn en Soest naar het Meander Medisch Centrum in Amersfoort wordt wel korter voor reizigers.

1 december