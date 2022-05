Woede over kostenstijging van 2,5 miljoen zwembad Amerena: ‘Onze vrees is waarheid geworden’

De enorme kostenstijging van 2,5 miljoen voor de komende vier jaar om zwembad Amerena open te houden, is tegen het zere been van de Amersfoortse politiek. Amersfoort2014 heeft een waslijst aan vragen (36!) gesteld aan het stadsbestuur over de exploitatie, die flink rammelt.

De afgelopen jaren stelden vooral Amersfoort2014 en CDA al een berg kritische vragen over het beheer en de exploitatie van zwembad Amerena aan de Hogeweg. Inmiddels blijken deze zorgen terecht: wethouder Roald van der Linde (Sport) maakte onlangs bekend dat Amersfoort de komende 4 jaar 2,5 miljoen euro extra moet betalen om het in 2018 geopende zwembad draaiende te houden. De totale bijdrage van de gemeente Amersfoort aan het zwembad komt in deze periode uit op 12,8 miljoen euro.

Kosten uit de klauwen

Hoe de kosten zo uit de klauwen konden lopen? De kosten voor schoonmaak, onderhoud, beveiliging en personeel blijken veel hoger uit te pakken dan tijdens een raming in 2016 is berekend. Ook was er lange tijd ruzie tussen de sportverenigingen en beheerder SRO over het uitbaten van de horeca. Amersfoort2014 wil de onderste steen boven hebben en eist dat het stadsbestuur veel betere inzage geeft in de kostenstijging.

,,Niet alleen de afspraken rondom beheer en exploitatie hebben bij ons geleid tot vragen, maar ook het gebrek aan financiële transparantie is onze fractie al jaren een doorn in het oog. Spijtig genoeg is onze vrees dat het mis liep bewaarheid geworden.’’

‘Onbehoorlijk bestuur’

Amersfoort2014 is woedend dat de informatie over de kostenstijging een week voor het vertrek van wethouder Van der Linde naar buiten is gekomen. De raad heeft daardoor niet meer de mogelijkheid om de wethouder het vuur aan de schenen te leggen. ,,Een vorm van onbehoorlijk bestuur.’’ Ook vindt de partij het onacceptabel hoe makkelijk extra lasten ten koste gaan van investeringen in andere sportaccommodaties.

