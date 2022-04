Wolf in de binnenstad van Amersfoort? Heel logisch, zegt de provincie: ‘Heel normaal gedrag voor zo’n dier’

,,De stad is niet de eerste locatie waar je een wolf verwacht”, aldus de provincie in reactie op de beelden, die woensdagochtend op de Zielhorsterweg werden geschoten door een stukadoor uit Achterveld. ,,Toch tonen de beelden in principe normaal gedrag van een wolf. Wanneer een jonge wolf het territorium van zijn ouders verlaat en op zoek gaat naar een eigen leefgebied, komt hij daarbij in onbekend gebied. Vaak is dat agrarisch gebied, en een enkele keer wordt een wolf in de bebouwde kom gefotografeerd. Daarbij wordt hij regelmatig verstoord. Het dier blijft doorlopen tot hij geschikt leefgebied heeft gevonden.”