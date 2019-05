Woningcorporatie in Nijkerk gaat huurders vragen om te verhuizen

In het experiment gaat WSN op bezoek bij huurders (‘directe bemiddeling’) die in een woning zitten die op de nominatie staat verkocht te worden. Als zij de huurder weet over te halen, gaat de woning in de verkoop. Met de opbrengst daarvan zegt WSN twee nieuwe huurwoningen te kunnen realiseren.

Probleem

Net als in veel omringende gemeenten is ook de doorstroming op de woningmarkt in Nijkerk een probleem. ,,De doorstroming stagneert", stelt burgemeester Gerard Renkema van Nijkerk in een brief aan de gemeenteraad. ,,Oudere huurders blijven vaak in hun eengezinswoning wonen, gezinnen zien geen mogelijkheid om door te verhuizen en starters komen er niet tussen.’’