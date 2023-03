Woningen of winkels in Amicitia? Dit vinden de lezers: ‘Het is trekken aan een dood paard. Helaas!’

de kwestieMoeten er winkels of huizen komen in Amicitia, in de Amersfoortse binnenstad? Nu de eigenaar gaat proberen er tóch opnieuw winkels in zetten, gaat het plan voor woningen hier niet door. Onze lezers hebben wel een mening over de zoveelste poging Amicitia nieuw leven in te blazen: ‘Donker en naar stukje winkelgebied. Ik loop eromheen.’

De Amersfoortse koopgoot heeft geen verleden vol successen. Eind vorig jaar besloot warenhuis Action daar de deuren te sluiten en te verkassen naar de Hellestraat. Die winkel bracht nog wat loop in de koopgoot. Eigenaar Zegwaard Beheer gooide het roer om en bedacht een plan voor woningbouw. Maar woningen in de koopgoot zouden slecht verkoopbaar zijn. Los van het gebrek aan licht zouden kopers op een blinde muur uitkijken.

Zegwaard gaat nu weer voor winkels, maar hoopt ook op andere bestemmingen zoals horeca, zorg, maatschappelijke organisaties, retail, sport en leisure. De eigenaar gooit de handdoek nog niet in de ring. Onze lezers hebben ook een mening. En de meesten geven winkels op deze plek nog steeds geen schijn van kans. Daar voeren ze verschillende redenen voor aan. Het gebrek aan roltrappen in de koopgoot of liften voor mensen slecht ter been, het sluiten van de passage bij de Utrechtsestraat waardoor de winkels in de koopgoot uit het zicht zijn geraakt.

Volledig slopen en groep maken

Als er al woningen zouden komen, wat veel lezers een betere bestemming vinden dan winkels, dan moet er wel een en ander aan Amicitia gebeuren. Als de winkelpanden langs de ring gesloopt zouden worden en daar wordt groen aangeplant, dan komt er ook weer licht in eventueel te realiseren woningen in de rest van het complex. Maar voor een enkele lezer rest voor de koopgoot maar één oplossing. En dat is volledig slopen en groen maken.

Volledig scherm Geen roltrappen, maar enkel gewone trappen maken de koopgoot slecht bereikbaar voor mensen die slecht ter been zijn. © Nico Brons

Greep uit de reacties

Fredo Noordenburg (Amersfoort): ‘Een groene allee van maken met koophuizen, geen verhuur.’

Conrad Stockmann (Crazyselfie Amersfoort): ‘Wij zien het hier wel zitten. Wij worden online geboekt en zitten ieder weekend en vakantieperiode volgeboekt. Dus de loop van bezoekers zal geen probleem zijn. Alleen in deze fase is de huurprijs een paar stappen te ver.. helaas. Op dit moment zit er ook een kinderspeelhal. Dat het werkt blijkt wel uit de drukte daar. Meerdere leisure-zaken zou elkaar alleen maar versterken en leven in de brouwerij geven!!!’

P. Hoksbergen (Amersfoort): ‘Het is trekken aan een dood paard. Helaas!’

Paul Bauwens (Amersfoort): De hoofdoorzaak van het falen van de koopgoot zijn de verschrikkelijke trappen. De architect verdient een trap onder zijn jeweetwel voor dit ontwerp en geen enkele beleidsambtenaar heeft daar ooit gelopen. Plaats roltrappen zoals in de koopgoot van Rotterdam, dan werkt het wel.’

Quote Mijn man zei bij de bouw van de koopgoot al: dat wordt niets. En….hij kreeg gelijk!! Bep Kok-Berger

Charlotte Jager (Amersfoort): ‘Er is al van alles geprobeerd op deze locatie. Het lijkt me beter om de strook met de verdiepte ‘winkelruimte’ langs de ring te slopen en op de vrijgekomen plek weer groen terug te brengen aansluitend op het singelgroen. Zo komt er groen op een versteend stuk Ring en komt er lichttoetreding voor woningen in het Amicitiapand: een genomen verlies wordt zo omgebogen naar winst voor de stad.’

Paulien van Tellingen (Amersfoort): ‘De ingangen van de winkels hadden aan het Hema-plein moeten zitten. De gemeente heeft wat dat betreft veel blunders gemaakt, eerst met het Mooiersplein (kindertjes) en het Jorisplein.’

Bep Kok - Berger (Amersfoort): ‘Mijn man zei bij de bouw van de koopgoot al: dat wordt niets, hier kunnen mensen niet makkelijk komen. En….hij kreeg gelijk!!’

Jurgen Rouwhorst (Amersfoort): ‘Ze hadden vroeger nooit de passage dicht moeten doen bij Utrechtstraat. Deze lag precies in het verlengde van de riddergang. Dan had je een veel betere verbinding kunnen hebben met de koopgoot. Toen deze werd ontworpen, hadden ze daar een goede verbinding mee kunnen maken.’

Volledig scherm Gezicht op Amicitia (voorgrond linksonder midden). © Molenbeek Makelaars

Henri Braakenburg (Amersfoort): ‘Misschien kan de afdeling burgerzaken van de gemeente in de ‘koopgoot’ een onderkomen vinden. Het geplande, nieuwe stadhuis kan dan met iets minder ruimte toe, dat scheelt weer in de kosten. Maar dan moet wel de toegang tot de ‘goot’ verbeterd worden: betere trappen en een lift voor mensen die moeilijk ter been zijn.’

Ilse van den Berg (Amersfoort): ‘Woningen! Ideale plek voor woningen want veel ov binnen handbereik. Goed kijken naar de (bouwkundige) mogelijkheden en naar je doelgroep. We hebben heel hard woningen nodig. Laten we daar dan ook op aansturen’

Stephan Van Lunenburg (Amersfoort): ‘Het hele probleem is altijd geweest dat je vanuit de Utrechtsestraat en de Arnhemsestraat niet goed ziet dat daar nog winkels zitten. Zelfs met borden niet. Dat gaat in de toekomst niet anders zijn. Ze kunnen daar wel winkels in willen, maar zijn er ook winkels die daar nog willen zitten?’

Tycho Botter (Amersfoort): ‘Ik zou er weer lekker een stuk groen van maken. Als je in de zomer daar boven loopt, brand je weg. Woningen zijn goed, maar ik kan mij niet voorstellen dat mensen in die goot willen wonen. Wat bomen en water is beter voor dat stuk stad.’

Ruud Koot (Amersfoort): ‘Alleen zeer specialistische winkels redden het hier, zoals vioolbouwers of verkopers van telescopen. De rest kan het hier vergeten. Het is een donker en naar stukje winkelgebied. Ik loop er graag omheen. Zelfs om te wonen lijkt me dit niet geschikt. Het is in essentie een enorme misser.’

