Wordt Femke Bol straks geëerd op een Wall of Fame?: ‘Zij is zó goed, ze komt van een andere planeet’

HUIS TE KOOP Vanuit dit Amersfoort­se huis kijk je vrij uit op de natuur, maar zie je ook de borden van fastfoodke­tens

Een comfortabel groot huis, dicht bij de stad Amersfoort maar wel landelijk gelegen. De gigantische glazen pui haalt de natuur naar binnen en is voor Kees Budding en Ellen van der Maarel de eyecatcher van hun huis aan de Hogeweg 239 c in Amersfoort. Sinds kort staat het in de verkoop.