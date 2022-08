Wordt Levende Historie in de Mannenzaal de nek omgedraaid? ‘Twee uur per week is onacceptabel’

Ze zitten onder de vloer of worden dood neergelegd in huis: ratten zorgen voor onrust in Baarnse wijk

Ze lopen over straat, door tuinen, en bij sommige mensen komen ze zelfs door de muur. Een gedeelte van de Baarnse Schilderswijk heeft last van een rattenplaag ,,Het is hier in Baarn altijd wel een probleem geweest.”

31 juli