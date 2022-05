Xander de Buisonjé brengt ode aan oude koelkast: ‘Ik denk dat je nu echt moet gaan schat’

Het is maar een kleine stap van ‘Zeg dat je niet hoeft te gaan schat’, naar ‘Ik denk dat je nu echt moet gaan schat', moet Xander de Buisonjé gedacht hebben. En daar bleef het niet bij in het ruim 2 minuten durende afscheidslied. ‘Zoveel jaar koelen is meer dan zat. Ik denk dat je nu echt moet gaan schat, ga schat, want je moet. Het is echt goed.’

De artiest gaf daarmee de aftrap voor een landelijke inruilactie voor koelkasten. Wie in mei of juni zijn koelkast inlevert bij een We-cycle milieustraat, krijgt 35 euro terug. Iets wat De Buisonjé ook niet onbenoemd laat in zijn nummer. ‘Kom ga nu maar met je groentenla en onthoud heel goed dat ik geld terugkreeg voor jou', zong hij in een krachtige uithaal.

Energieslurpers

Xander bracht zijn serenade vanaf een elektrische piano die geplaatst was in een omgebouwde vrieskist. De actie is opgezet om mensen bewust te maken dat koelkasten de meest energie slurpende apparaten in het huishouden zijn, terwijl ze heel goed te recyclen zijn. ‘Als ik je nu inruil, maken ze iets nieuws van jou. Ook al heb je al jaren geen gebreken gehad, er is een duurzamere koelkast die op me wacht’, ging de Buisonjé nog even door.

De tien fans die het concert bezochten hadden speciaal voor de gelegenheid ook een oude koelkast om in te leveren. Daarmee dragen ze al iets bij aan een enorme energiebesparing. Het van de markt halen van oude en onzuinige koelkasten en vriezers kan landelijk gezien 0,4 megaton CO 2 -uitstoot besparen volgens de partijen die de actie organiseren.

