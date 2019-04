Xander de Buisonjé gangmaker voor Vrienden van Nijkerk

Marvin Smith is drummer en in die hoedanigheid als artiest al werkzaam geweest tijdens Vrienden Van Amstel Live. Smith: ,,Onlangs hebben we een huiskamerconcert gegeven tijdens Gluren Bij de Buren in Nijkerk, waar ik Gerben Viester tegenkwam. Die stelde voor een evenement te organiseren in dezelfde huiskamersfeer. Twee dagen later waren de eerste plannen al rond.’’

Viester weet zeker dat Nijkerk en omgeving openstaan voor een dergelijk evenement: ,,Ik roep al jaren dat we grote artiesten naar Nijkerk kunnen halen. Als je ziet hoe snel de concerten van Vrienden Van Amstel Live zijn uitverkocht, dan kun je ook kleinschalige evenementen op grote locaties in diverse steden organiseren. Nijkerk ligt centraal in het land en omdat we er zelf vandaan komen is het ook leuk om hier het eerste concert te realiseren.’’

De volledige line-up is nog niet bekend. Wel is zeker dat zanger Deon, die ook in het voorprogramma van Wolter Kroes stond, van de partij is. De eerste grote artiest die meedoet is Xander de Buisonjé, die zelf ook gangmaker is van het evenement in Amsterdam. Smith: ,,Xander was direct enthousiast. We organiseren ons evenement in De Loods bij het Hart van Holland. Daar kan 1500 man in. Iedereen is gek op Hollandse muziek.’’

De hoofdgast wordt over een paar dagen aangekondigd en zo zullen er gedurende de maanden dat het evenement wordt voorbereid steeds meer artiesten bij komen. Viester: ,,We willen hier écht artiesten voor vragen waar mensen voor in de rij gaan liggen en die een leuke sfeer kunnen bouwen.’’

Indoorfoodhal

In De Loods wordt een indoorfoodhal gerealiseerd waar 250 vips ontvangen worden. In totaal komen er 1500 kaarten beschikbaar. Daarnaast wordt de evenementenhal compleet veranderd. Smith: ,,We willen écht het sfeertje van Vrienden van Amstel Live creëren en enorme bars maken die we mooi aankleden.’’

Het evenement is gericht op Nijkerk en omgeving. Van diverse kanten wordt hulp aangeboden. Viester: ,,De eigenaren van een voormalige discotheek hebben al gebeld om aan te geven dat, als we hulp nodig hebben, ze wel mee willen helpen.’’

De opzet van het evenement wordt ook naar andere plaatsen in het land gebracht. Smith: ,,We hebben in februari 2020 een Vrienden van Apeldoorn gepland staan. We zullen daar het Zwitsalterrein omtoveren tot een kroeg.’’

Kaarten zijn vanaf 22 april te koop via vriendenvannijkerk.nl.