XXL-moestuin met een missie: ‘Groenten ontstaan niet zomaar uit zichzelf, daar moet je écht wat voor doen’

column Een paar uur na de gewelddadi­ge overval zag Jeroen: ‘Optiek Bouman krijg je er niet zo snel onder’

Woensdagochtend half 11. De telefoon gaat. Of ik zin heb in een kop koffie, vraagt een vriendin van de NOS. Kunnen we meteen ontsnappen aan de politiehelikopter die al dik een half uur boven ons hoofd wiekt. Eerst bij haar, daarna bij mij. Onderweg naar het centrum grappen we nog: ze zullen ons nu wel gevonden hebben.

11:27