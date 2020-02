Yu Lam leeft in nachtmerrie na brand in zijn restaurant: ‘Ik ben kostwinner en dat drukt zwaar op mijn schouders’

De keuken biedt anderhalve week na de brand een trieste aanblik. Het gasstel, de frituurpan en diverse pannen zijn uitgebrand en moeten worden vervangen. Het plafond is zwaar beschadigd. Het ruikt er nog naar vuur. De brand is gelukkig niet overgeslagen naar het restaurantgedeelte. Dan was de inferno compleet geweest.



Het is een schaars lichtpuntje in een moeilijke tijd, zegt Yu Lam Cheung, eigenaar van het Kantonees restaurant dat sinds twaalf jaar in Terschuur is gevestigd. ,,Ik leef al anderhalve week in een nachtmerrie. Zo'n brand is op zichzelf al schokkend, maar ik ben ook nog kostwinner voor ons gezin en mijn ouders. Ze zijn financieel van mij afhankelijk en dat drukt zwaar op mijn schouders. Ik hoop dat we de zaak zo snel mogelijk kunnen heropenen, want er moet gewoon brood op de plank komen.''