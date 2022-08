Ze zag de toekomst al voor zich in haar huis, maar toch verkoopt Monica het: ‘Hoofdprijs van mijn leven’

Het huis van Monica aan de Amersfoortseweg 54 in Doorn zou dateren uit de jaren dertig, maar zelf denkt ze dat het ouder is. ,,Ik begreep van de vorige bewoners dat in de huidige woonkamer vroeger een bedstee was. En het huis was eigenlijk maar half zo groot als nu. Eerdere eigenaren hebben het uitgebouwd en veranderd tot wat het nu is.’’