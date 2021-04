Zeker 1000 demonstranten wijken van Apeldoorn uit naar Baarn voor ‘mars van menselijke verbinding’

Oorspronkelijk zou de mars in Hilversum gehouden worden, maar daar werd die verboden. Vervolgens wilde de betogers naar Apeldoorn gaan, maar daar werd een noodverordening afgekondigd. Desalniettemin begaven zich toch enkele demonstranten in Apeldoorn.

Om 13 uur vertrok de groep bij Kasteel Groeneveld in Baarn, voor de mars die zo'n twee uur duurde. De lange stoet wandelde rustig door Baarn, waarbij muziek werd afgespeeld en er leuzen te horen waren. Ook werd een aantal spandoeken getoond. De groep hield zich niet aan coronaregels hield en er werd lustig op los geknuffeld. Wel verliep de mars rustig en maakten de demonstranten de weg vrij zodra de politie of de begeleiders bij de mars dat vroegen. Er zou sprake zijn van één aanhouding nadat aan het einde van de mars een harde knal te horen was.

Er is een groep die zich ‘veteranen’ noemt aanwezig om de mars ordentelijk te laten verlopen. Eerder vanmorgen waren relatief weinig agenten op de been. Nu zijn meerdere politiebusjes aanwezig. Ook zijn er agenten van de Mobiele Eenheid en leden van de Koninklijke Marechaussee die de politie assisteren bij onder meer de afzetting van kruispunten.

In de stoet lopen mensen met witte jassen mee, voorzien van onder meer rode armbandjes met een wit kruis. Deze hebben geen betekenis. Het Rode Kruis riep bij eerdere demonstraties op af te zien van de suggestie dat het hier om Rode Kruis-medewerkers zou gaan. Ook lopen mensen in militaire jassen en met baretten op mee, maar daarvan staat niet vast of het ook militairen betreft.

Rustig verloop

De gemeente Baarn laat de demonstratie vooralsnog ongemoeid, aldus woordvoerder Bonne Linthorst. ,,Er is geen vergunning voor deze demonstratie aangevraagd en was niet aangekondigd. Aangezien het een rustig verloop heeft vooralsnog, houden we van minuut tot minuut de situatie in de gaten.‘’

Volgens Linthorst is Baarns burgemeester, die enige tijd geleden zelf door corona werd getroffen en enige weken zijn werk niet kon uitvoeren, in continue overleg met de politie over eventueel te nemen maatregelen. ,,Wij kunnen geen contact krijgen met de organisatie achter de demonstratie‘’, zegt Linthorst. ,,Daarmee is voor ons ook het plan niet duidelijk. De tocht gaat nu door Baarn maar we hebben geen idee waarheen ze gaan.‘’

De organisatie schat dat er zelf 2000 mensen op de been zijn. Op Twitter beschrijft de groep zich als politie, militairen, veteranen, marechaussee, artsen, verpleegkundigen en docenten die opstaan voor het behoud van grondrechten. Ze verdedigen geen meningen, maar wel het recht om die te hebben. In de groep wordt geen afstand gehouden en mensen knuffelen elkaar.

