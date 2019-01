Zelderseweg dicht wegens gekantelde vrachtwagen bij Zwartebroek

column Ik ben helemaal klaar met de westelijke rondweg

8:38 ‘Stop, hou op. Ik vind het niet meer leuk!’ Dit regeltje kregen Pien en Teun vroeger op de basisschool aangereikt om hun grenzen aan te geven. Ik gebruik het nu om aan te geven dat ik de hele discussie spuugzat ben. De westelijke rondweg. Ik ben er helemaal klaar mee. Eigenlijk wil ik er niets meer over horen. De twitterberichtjes over dit onderwerp scrol ik meteen door. Artikelen in de krant over de rondweg sla ik over. Basta. Klaar!