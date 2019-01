Zeldzaam: honderden vuurstenen uit middensteentijd gevonden bij Voorthuizen

column Lachten de Bijbelse vrouwen weleens?

15:37 Al eerder schreef ik over Magda van der Ende, een in Amersfoort woonachtige theoloog. Zij schreef een boek over kabbala en tien Bijbelse vrouwen. Volgende week vrijdag, 25 januari, wordt het ten doop gehouden in de Domkerk in Utrecht. Beeldhouwer Thijs Kwakernaak maakte tien houten beelden op basis van het boek en die zijn tot 6 februari in de Dom te zien. Met een vriendin en collega-schrijfster ging ik ze bekijken.