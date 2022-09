Zeldzame aapjes in Dierenpark Amersfoort blijken broertjes te zijn

Dit is waarom er een ‘hennepcon­tai­ner’ op het Eemplein in Amersfoort staat

Een opvallende verschijning op het Eemplein in Amersfoort woensdagochtend. Daar staat een grote, gele container, waarin een hennepkwekerij is nagebouwd. De container is bedoeld om de gevaren van een wietkwekerij uit te leggen.

31 augustus