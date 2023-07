Zelfs honden worden gedrogeerd om dure zitmaaiers en ander gereedschap te stelen: ‘De hele schuur was leeg’

MET VIDEO Buurt houdt urenlang adem in als arrestatie­team alle middelen inzet: ‘Snelheid beste wapen’

Een luide knal door flitsgranaten, brandweermannen die met springkussens komen aanrennen en een lid van het arrestatieteam dat met gevaar voor eigen leven op grote hoogte springt om een man te redden. Het is het resultaat van een urenlange onderhandeling met een persoon op een dak. Een inkijkje in het werk van specialisten, die in een split second moeten handelen. ,,Snelheid is ons beste wapen.”