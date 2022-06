‘Zet-’m-maar-neer-waar-je-wil’? Nou, nee... Dit gaat Amersfoort doen tegen foutgeparkeerde deelscooters

Elektri­cien is bezig en dan gaat het mis: meterkast ontploft in Woudenberg

In een appartementencomplex in aanbouw aan de Velduil in Woudenberg is woensdagmorgen rond 09.35 uur een ontploffing in de meterkast geweest. Een elektricien was bezig met werkzaamheden in de meterkast, toen er iets mis ging.

