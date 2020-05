Zieke Bob droeg zijn lijden met rust en waardigheid: ‘Hij was nooit in paniek’

‘Niet alle kinderen in Amersfoort weten dat het op 4 mei Dodenher­den­king is’

18:20 Niet alle kinderen in Amersfoort weten dat het op 4 mei Dodenherdenking is, zegt brugklasmentor Hetty Deelstra van Mavo Muurhuizen. Dat betekent niet dat ze het niet erg vinden wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, aldus geschiedenisleraar Dirk Willems.