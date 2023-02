Ziekenhuispersoneel gaat staken: ook personeel van Meander komt half maart in actie

Hoe de acties er precies uit komen te zien in Meander is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er waarschijnlijk gewerkt gaat worden met zondagsdiensten. Volgens de bonden is dat het ‘ultieme stakingsmiddel in ziekenhuizen'.

,,In de regio wordt nu verder gewerkt aan de voorbereidingen", legt Michel van Erp, woordvoerder van vakbond NU’91 uit. ,,Per afdeling moet een plan opgesteld worden, dat wordt overlegd met de bonden. Als die akkoord gaan, daarna worden de ziekenhuizen ingelicht. We stevenen nu af op acties rond half maart. Dat is de tijd die nodig is om dit juridisch goed voor te bereiden.”

Quote Hoe de acties eruit komen te zien weten we nog niet Erik van Goor, Woordvoerder Meander Medisch Centrum

Dat ook personeel van Meander bereid is tot het voeren van actie is al een tijd duidelijk zichtbaar. Wie het ziekenhuis binnenkomt via de parkeergarage en met de trap naar boven gaat, loopt tegen een groot bord met actiekreten aan, waarop het personeel duidelijk haar onvrede uit.

Volledig scherm Actieborden in Meander © Meander MC

Want het ziekenhuispersoneel wil meer loon en betere arbeidsvoorwaarden, maar de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) blijft bij een eerder bod: 13 procent loonsverhoging en andere aanpassingen, bijvoorbeeld op het gebied van de werkomstandigheden.

De vakbonden hadden de NVZ een ultimatum gesteld tot dinsdagmiddag 12.00 uur, maar de ziekenhuizen maakten dinsdagochtend al duidelijk dat zij vinden dat ze genoeg hebben geboden.

‘Wel gedacht, maar niet gehoopt’

De directie van Meander Medisch Centrum is dus nog niet op de hoogte van eventuele acties. ,,Wij hebben net vernomen dat de NVZ het bod heeft afgewezen”, zegt woordvoerder Erik van Goor van Meander. ,,Hoe de acties eruit komen te zien weten we nog niet”.

Behalve Meander hebben al meer dan vijftig ziekenhuizen volgens de bonden aangegeven mee te gaan doen aan de zondagsdiensten waar eerder mee werd gedreigd. ,,We hadden het wel gedacht, maar niet gehoopt”, aldus Elise Merlijn, bestuurder en cao-onderhandelaar FNV Zorg & Welzijn.

Het is niet de eerste keer dat de vakbonden en NVZ er samen niet uitkomen. Ook in november 2019 staakte personeel in ziekenhuizen en in het Meander. Vlak voor het uitbreken van de coronacrisis was de onvrede onder zorgpersoneel ook groot.

Ongeveer de helft van de destijds 35 afdelingen in het ziekenhuis legde deels het werk neer en draaide via een zondagsrooster. Met succes, want in december bereikten de bonden en NVZ destijds alsnog een akkoord. Ziekenhuispersoneel kreeg toen 8 procent meer loon in twee jaar tijd.

Volledig scherm Het Meander Medisch Centrum © Ruud Voest

