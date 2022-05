Zien: zo kapseisde een skûtsje met zestien mensen aan boord

Op de beelden die gedeeld zijn door KNRM Huizen, is te zien hoe de skûtsje met de wind vol in de zeilen langzaam kapseist. Van de zestien opvarenden weet een enkeling zich op het stuk boot wat nog boven water ligt in veiligheid te brengen. Een ander klampt zich vast aan de mast, terwijl weer anderen verderop in het water liggen. Uiteindelijk wordt iedereen uit het water gehaald. Van de opvarenden is één persoon met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.