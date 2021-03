Zij zit in Oostenrijk, hij in Nederland: Jeroen (39) ziet zijn jarige dochter (12) al zes maanden niet door corona

Amersfoort­se winkeliers over toelaten van meer klanten: ‘Leuk, maar het schiet niet erg op’

11 maart Winkeliers mogen sinds kort op afspraak twee klanten per keer laten winkelen, maar ervaren dat nog als verre van normaal. Vooral voor grotere zaken als The Sting is het wel een stap naar totale heropening dat ze vanaf dinsdag maximaal vijftig klanten per tijdslot binnen mogen laten.