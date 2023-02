Zilver voor 20-jarige Amersfoortse op WK veldrijden bij de elite: ‘Lang leve de lol, straalde Puck op de fiets uit’

UPDATE Gevaarlij­ke stof in vrieshuis Nijkerk: ‘mannen in pakken’ vinden ammoniak-lek

Een ‘nare geur’ in een vrieshuis zorgde vandaag voor hoop consternatie op het bedrijventerrein van Nijkerk. De brandweer is uren bezig geweest om de bron te achterhalen en stuitte uiteindelijk op een ammoniak-lek in een installatie. Vier personeelsleden werden gecontroleerd na contact met de bron van de geur - waarschijnlijk ammoniak - maar uiteindelijk viel de schade voor hen mee.

4 februari