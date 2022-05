Zó komt de gekapseisde Bunsjoter weer boven water (zonder al te veel stress)

Is dit bootje de oplossing tegen het klotsen in de Eem? Roeiers kunnen nu vanaf het water gecoacht worden

Het is misschien wel dé oplossing tegen overmatig klotsen in de Eem. Roeivereniging Hemus heeft een elektrische catamaran in gebruik genomen. Bijzonder, want het vaartuig trekt geen golven en kan dus meevaren met roeiers zonder dat hun sportplezier bedorven wordt.

