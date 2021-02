Zo sprookjesachtig is Dierenpark Amersfoort nu (maar bezoekers mogen niet naar binnen)

Weinig kans op woningbouw in Eemdijk: ‘We willen geen risico lopen’

11 februari Er is weinig kans dat de gemeente Bunschoten woningen gaat bouwen in Eemdijk. De wil is er wel. ,,We willen heel graag bouwen in Eemdijk’’, zegt wethouder Huig van Barneveld (SGP). ,,Maar ik zie nu geen mogelijkheden.’’