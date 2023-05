Zo ziet het leven in een woongroep eruit: ‘Achter de voordeur is het mijn leven’

Veensche Boys verliest bekerfina­le, maar blijft niet in teleurstel­ling hangen: ‘De competitie is belangrij­ker’

Een goede eerste helft ten spijt, is Veensche Boys er niet in geslaagd om het districtsbekertoernooi Oost te winnen. De tweedeklasser ging in Harderwijk met 1-3 onderuit tegen vierdedivisionist Berkum. Toch kon Niek van Diermen het verlies snel relativeren. Er wacht een belangrijkere strijd.