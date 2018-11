Zo ziet Zwarte Piet er in Spakenburg, Nijkerk en Leusden uit

interview Asje van Dijk: bevlogen verbinder van groeiwon­der Barneveld

9:02 Zijn gemeente groeit als kool en blijft dat doen tot ze in 2040 bijna de 70.000 inwoners aantikt. Barnevelds burgemeester Asje van Dijk(63) kan er moeilijk ontevreden over zijn, maar is tegelijkertijd niet blind voor de valkuilen. ,,De kracht van Barneveld is dat iedereen erbij hoort. Ik wil er alles aan doen om dat zo te houden.’’