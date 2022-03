Zoon bindt moeder vast, duwt zak over haar hoofd en uit bedreigingen: ‘Waar wil je de kogel, in je maag?’

In 1989 ver­dween-ie, maar de otter is weer terug in Amersfoort: ‘Oh, dat is groot nieuws!’

‘De otter is terug in Amersfoort!’ juicht Ellen van Norren, otterkenner bij De Zoogdierenvereniging. Zij maakte het nieuws deze week bekend op sociale media. Sporen zijn er gevonden, maar of iemand hem daadwerkelijk heeft gezien, is nog onduidelijk.

5 maart