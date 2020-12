Zoontje (12) ziet hoe tante zijn vader met mes te lijf gaat tijdens familieruzie bij barbecue op woonwagenkamp

Voormalige deelnemers ontstemd over verdwijnen Pyramidedu­a­th­lon: ‘Wat we achterla­ten, was uniek’

10:03 De Pyramideduathlon & Trail, die sinds 2012 in de maand april in Austerlitz wordt gehouden, is van de kalender geveegd. Het bestuur van landgoed Den Treek Henschoten geeft geen toestemming een druk bereden ATB-route rond de Pyramide voor een dag af te sluiten. Voormalige deelnemers betreuren dit besluit.