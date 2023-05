Zorgen om 14-jarig meisje dat sinds eind zaterdagmiddag wordt vermist

Update Bewoners ongerust na twee explosies bij woningen in Amersfoort: ‘Straks komen ze met een vuurwapen’

Op twee plaatsen in Amersfoort zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag met explosieven aanslagen gepleegd op woningen: in Liendert en in het Soesterkwartier, beide keren rond hetzelfde tijdstip. Omwonenden maken zich zorgen over hun veiligheid. ,,Het gaat steeds verder, straks komen ze met een vuurwapen.”