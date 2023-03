Zorgen om de skyline van Amersfoort

Doelpunt van Daniël Beukers tegen Real Madrid een juweeltje: ‘De interesse van Jaan de Graaf streelt me’

Treedt Daniël Beukers in het spoor van dorpsgenoot Jaan de Graaf? Beukers wil niets liever. De verdediger uit Spakenburg maakte vorige maand zijn debuut bij Jong AZ in de eerste divisie. AZ 1 is zijn doel. In navolging van Jaan.