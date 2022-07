Zorgen om ‘gulle gevers’ die spullen pal voor weggeefwinkel dumpen: ‘Straks moeten we hier weg’

Lief bedoeld, niet handig. Meermaals per week vinden vrijwilligers van de weggeefwinkel in Baarn een hele berg spullen voor de deur. ‘Lief bedoeld, maar het kan betekenen dat we hier weg moeten.’

Iedere keer als er weer een hele berg spullen voor de deur ligt, knijpt bestuurslid Feike Rademaker ’m toch wel een beetje. ,,We roepen nadrukkelijk op om alleen spullen te komen brengen tijdens onze openingstijden. Toch vinden we drie keer per week een lading spullen voor de deur.”

Die worden dan ’s avonds laat of ’s morgens vroeg neergezet. Vaak zitten er best nog bruikbare spullen tussen, waar minderbedeelden hartstikke blij mee zijn. ,,We willen dus niet ondankbaar zijn. Maar wél aan de mensen vragen om binnen onze openingstijden te komen, of op zijn minst even te bellen. Ik kan me best voorstellen dat de tijden niet uitkomen. Maar dan kunnen we wel iets regelen. Het scheelt al als wij het weten, dan kunnen we het binnen zetten.”

Andere ondernemers

Want als het zo doorgaat, is de gemeente Baarn het een keer zat, is de vrees. ,,We zitten tegenover het gemeentehuis”, zegt Rademaker. ,,We zijn juist zo blij met deze plek, maar wat als mensen de rommel zat zijn? Voor andere ondernemers aan de Laanstraat is het ook niet fijn. Jongelui die een borreltje op hebben kunnen die spullen door de straat heen gooien. En soms spitten voorbijgangers erdoorheen. Het geeft gewoon heel veel rommel. Het kán gewoon niet.”

Er zijn overigens nog geen officiële klachten gehoord over de rommel in de straat. Toch hoopt Rademaker dat mensen zich nog eens bedenken wanneer ze van plan zijn hun overbodige spullen voor de deur achter te laten. ,,Spullen zijn ons bestaansrecht dus we zijn er superblij mee, maar we willen ook geen slechte naam.”

De weggeefwinkel is open op dinsdag tussen 10.00 en 13.00 uur en op woensdag en zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

