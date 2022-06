Zoveel laadpalen voor elektrische auto's kwamen er afgelopen jaar bij in de regio Amersfoort

Veruit de meeste laadpunten zijn te vinden in Amersfoort, wat gezien het aantal inwoners niet vreemd is: in de ‘hoofdstad van de regio’ kunnen autobezitters inmiddels kiezen uit 1291 punten. Aangezien één laadpunt meerdere aansluitingen kan hebben (die niet allemaal in kaart gebracht zijn door het CBS), ligt het daadwerkelijk aantal ‘stopcontacten’ vele malen hoger. Ook zijn het aantal privépalen niet meegeteld.

Om tot 1291 te komen steeg het aantal punten in één jaar tijd met 26.8 procent. Ongeveer eenzelfde stijging lieten de gemeenten Leusden (29,3 procent naar 194 punten), Soest (28,6 procent naar 207 punten) en Barneveld (23,8 procent naar 338 punten) zien. Bunschoten en Scherpenzeel zijn uitzondering op deze regel: in eerstgenoemde gemeente steeg het aantal punten met 103,2 procent naar 63, in Scherpenzeel met 138,5 procent naar 62.

Om het aantal elektrische auto’s omhoog te krijgen, heeft de overheid een subsidieregeling. De pot van 71 miljoen euro voor nieuwe elektrische auto’s is sinds afgelopen week helemaal leeg. Per auto bedroeg de overheidsbijdrage 3350 euro. In totaal was er genoeg voor ruim 21.000 nieuwe auto’s. Wie in de rest van dit jaar een nieuwe elektrische auto koopt, moet die helemaal zelf betalen. In januari 2023 komt er een nieuwe subsidieronde. Voor tweedehands stekkerauto’s is nog wel wat budget over.