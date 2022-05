Zoveel vrijwilligers dat niet iedereen kan worden ingezet om Oekraïners te helpen: ‘Hartverwarmend’

Reizende tentoon­stel­ling over depressivi­teit te bezichti­gen in Baarn

De tentoonstelling Open over depressiviteit strijkt tussen 16 mei en 3 juni 2022 neer in de Pekingtuin in Baarn. De tentoonstelling staat er om depressiviteit, met name onder jongeren, bespreekbaar te maken.

