Zoveelste auto in de as gelegd in Amersfoort: politie gaat uit van brandstichting

Derde woningover­val in twee weken tijd in Amersfoort: criminelen eisen pinpas en nemen geld op

Opnieuw is Amersfoort opgeschrikt door een woningoverval. Op maandag 18 juli drongen meerdere personen een woning aan de Bruggensingel-Noord in Kattenbroek binnen en eisten een pinpas én pincode. Hier is later op de dag mee gepind in Vathorst en in de binnenstad.

19 juli