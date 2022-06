Zwaan vliegt in bovenleiding en legt treinverkeer rondom Amersfoort plat

Flink meer snelheids­boe­tes in de regio Amersfoort: zo vaak werden ze in jouw gemeente uitgedeeld

In 2021 zijn in Amersfoort 55.358 verkeersboetes uitgedeeld voor te hard rijden. In 2020 lag dit aantal nog op 38.317, dat is een stijging van bijna 45 procent. In Scherpenzeel en Leusden werden respectievelijk slechts 72 en 245 snelheidsboetes geregistreerd.

14:34