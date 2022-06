Zwaarbewapende militairen op straat in Bunschoten bleken op eigen houtje de wijk in te zijn gelopen

Na 76 dagen praten is Amersfoort terug bij af: komt de stad nog vóór de zomer tot een nieuw bestuur?

In Soest is het aftellen tot de installatie, in Leusden loopt de nieuwe wethoudersploeg zich warm, in Nijkerk zitten er al lang en breed nieuwe bestuurders op het pluche... en in Amersfoort zijn ze zo’n 2,5 maand na de verkiezingen terug bij af. Hoe komt de hoofdstad van de regio nog tot een nieuw, solide bestuur?

16:52