Zwaneneieren kapot in Amersfoort, volgens buurtbewoners opzettelijk vernield door jeugd

Enge gehaktbal­len waren de schrik van ieder hondenbaas­je, nu blijkt: ‘Er zat gif in’

Er zat inderdaad gif in de gehaktballetjes die begin dit jaar in Leusden en Amersfoort door hondenbezitters werden gevonden. Dat laat de politie weten. Het is al maanden stil rond de zaak, maar het dossier is nog niet afgesloten.

15 april