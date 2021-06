Zwangere vrouw gewond na ernstig ongeluk op A1 bij Amersfoort

Lood? Dat hoort niet in het water, vinden nu ook de sportvis­sers in en om Amersfoort

23 juni Lood? Dat hoort niet thuis in het water, vinden sportvissers in Amersfoort. Vandaar dat zij, in samenspraak met het waterschap, de Eem hebben aangewezen als pilotgebied voor het loodvrij vissen. Sportvissers gaan voor een schoon watermilieu en daar hoort lood niet in thuis.