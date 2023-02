Zware botsing tussen auto en politieauto in Amersfoort, agenten naar ziekenhuis gebracht

Met video Na aanhouding van negen nietsont­zien­de plofkra­kers staat er zó weer een batterij opvolgers klaar

Negen mannen die miljoenen euro's buitmaakten door met zware explosieven Duitse geldautomaten op te blazen zijn deze week gearresteerd. Maar hun plek in de criminele organisatie wordt in no time ingevuld door anderen. ,,Ze worden moeiteloos vervangen door nieuwe aanwas.”

