Zware botsing tussen twee auto's op kruispunt in Baarn

22-jarige zwaar mishandeld in café in Baarn, politie jaar later nog op zoek naar hoofdver­dach­te

De politie is bijna een jaar later nog op zoek naar de man die een 22-jarige uit Baarn zwaar heeft mishandeld in een café aan de Laanstraat. Het slachtoffer is daarbij hard in zijn gezicht geslagen, waarna een groep hem vasthield en ernstig heeft mishandeld.