Zwarte lijst voor wie zich misdraagt in de horeca wordt alsnog ingevoerd

Verkracht, mishandeld en opgesloten: man (42) sleepte twee vrouwen volgens justitie door een hel

‘Help me, call the police. He’s going to kill me’. Die noodkreet hoort een Woudenberger, als hij tijdens een potje gamen plotseling een doodsbange vrouw aan zijn voordeur ziet staan. Ze geeft aan verkracht en mishandeld te zijn en wil in veiligheid gebracht worden: ,,Hij ging als een beest tekeer.’’

31 januari